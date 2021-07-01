Половина Австралии на изоляции

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Семь крупнейших австралийских мегаполисов находятся на изоляции. Власти пошли на такие беспрецедентные меры, чтобы блокировать распространение варианта «Дельта» на континенте, пишет BBC.

В настоящее время 12 миллионов австралийцев находятся на самоизоляции. Это жители Сиднея, Брисбена, Перта, Дарвина, Таунсвилла, Голд-Коста и Алис-Спрингс. Особенно представителей власти беспокоит то, что коронавирус может поразить самые уязвимые слои населения.