В Литву доставлены первые вакцины от коронавируса для детей

Европейское фармагентство рекомендует прививать от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет.

Вакцины будут вводить в плечевую мышцу, между первой и второй дозой будет перерыв в три недели.

Кроме того, для детей этой возрастной группы будут вводиться вакцины меньшей концентрации – в них будет 10 микрограммов COVID-19 mRNR (действующего вещества).

В вакцинах Comirnaty, предназначенных для детей 12 лет и старше, содержится 30 микрограммов COVID-19 mRNR.