В Литву из Германии прибывает подкрепление в батальон НАТО

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В понедельник в Литву из Германии прибыло подкрепление в Силы передового базирования НАТО, сообщило Министерство обороны.

Министерство обороны Германии размещает на этой неделе дополнительные силы в Литве в ответ на последние все более агрессивные действия российских военных у границ Украины и ухудшение ситуации с безопасностью в странах Балтии, говорится в сообщении.

Командир международного батальона НАТО, полковник-лейтенант Даниэль Андрэ на пресс-конференции в Каунасском аэропорту сказал, что в подкреплении 350 военнослужащих и сто транспортных средств.

Часть подкрепления, около ста военнослужащих, прибыла в понедельник, остальные прибудут в ближайшие дни.

«В течение нескольких ближайших дней я ожидаю прибытие около 350 военнослужащих и около ста дополнительных автомобилей, которые пополнят нашу боевую группу Сил передового базирования», — сказал Андрэ.

Он отметил, что все дополнительные силы будут дислоцированы в Рукле. «Мы ожидаем их прибытия и интеграции в нашу боевую группу. Мне, как командиру, всегда приятно получить дополнительные силы, я просто счастлив, что в ближайшее время у нас будет подкрепление», — сказал командир натовского батальона.

«У нас столько места, сколько нужно, и, наконец, у нас есть палатки, и мы также можем разместить более 500 или 600 военнослужащих дополнительно», — ответил Андре на вопрос, хватит ли в Рукле места.

На вопрос, есть ли известия об угрозах, связанных с ядерной безопасностью, потому прибывают специалисты именно в этой области, командир ответил, что таких данных нет, однако нужно быть готовыми к любым сценариям.

Около 1200 военнослужащих союзников, 500 из которых немцы, в настоящее время служат в возглавляемой Германией Боевой группе Сил передового базирования НАТО в Рукле. Ранее Германия объявила, что направит дополнительно 350 военнослужащих.

Боевая группа Сил передового базирования НАТО дислоцируется в Литве с 2017 года. С самого начала создания в Литве боевой группы НАТО в размере батальона предусматривалось, что по мере необходимости в Руклу можно будет направлять подкрепления подразделений боевой поддержки, отмечает министерство.

Военные и гражданский персонал были направлены в Руклу Германией, Нидерландами, Норвегией, Бельгией, Францией, Чехией, Хорватией, Люксембургом и Исландией.

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