МИД Литвы отправляет из Украины семьи дипломатов, работников второстепенной важности

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Министерство иностранных дел Литвы (МИД) отправляет из Украины семьи дипломатов и некоторых сотрудникам дипломатических учреждений, выполняющих функции, не являющимися необходимыми, в связи с напряженной ситуацией в Украине и возможными перебоями в воздушном сообщении.

«Министр иностранных дел поручил послу организовать временный перевод членов семей дипломатов и второстепенного персонала. Приказ министра действителен только для дипломатов. У министра нет правовых возможностей «приказать» членам семьи принять то или иное решение, члены семьи не являются уставными должностными лицами по закону», – сообщила BNS в понедельник пресс-секретарь министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса Витауте Шмайжите-Кулешене.

По ее словам, посольство Литвы в Украине продолжает выполнять свои важнейшие функции.

Представитель министра подчеркнула, что это не эвакуация, так как это потребовал бы дополнительных правовых механизмом — по ее словам, упомянутые семьи дипломатов вылетают обычными коммерческими рейсами.

«Никого не «вывозили» — все ехали, уезжают в обычном режиме, по обычным рейсовым маршрутам», — сказала она.

В воскресенье МИД ужесточил свои рекомендации для граждан Литвы, призвав их не выезжать в Украину, а находящихся в стране — немедленно покинуть страну, а также немедленно зарегистрироваться в посольстве.

По словам Шмайжите, регистрация идет, в понедельник утром зарегистрировалось уже около 300 человек.

Россия сконцентрировала более 100 тысяч военных и тяжелую военную технику на границе с Украиной и в Беларуси.

Запад опасается, что Россия может вторгнуться в Украину в любой момент, Москва же это отрицает.

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