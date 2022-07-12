В Литву не впустили 34 грузовика с российскими номерами из-за транзитных ограничений

После того, как в воскресенье вступил в силу запрет на новые виды грузов в транзите российских товаров в Калининград, за минувшие сутки через границу Литвы не пропустили 34 грузовика, сообщила во вторник Литовская таможня.
Часть грузовиков везла груз через Беларусь в Калининград, часть пытались въехать в Литву из Калининграда, сообщила BNS представитель Таможенного департамента Лина Лауринайтите-Григене.
По ее словам, предпринимались попытки ввоза автозапчастей, древесины, мебели, алкогольных напитков и других товаров.
«Развернутые и возвращенные на российскую и белорусскую сторону грузовики перевозили автозапчасти, лес и изделия из дерева, мебель, смазочные материалы, стекло, крепкие алкогольные напитки», — говорится в сообщении таможни.
5 физических лиц, перевозивших алкоголь, не пропустили через пограничный пост Панемуне, где с российской стороны ремонтируется мост Королевы Луизы и возможен только пешеходный переход.
С воскресенья, после окончания переходного периода пятого пакета санкций ЕС против России, через Литву запрещается перевозить цемент, спирт, дерево, стекло, алюминий, изделия из бумаги, гипс, судовые детали и другие товары российского происхождения.
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