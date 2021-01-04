default image
В Германии предложили продлить закрытие школ и детсадов
default image
Прививать пациентов больниц по уходу и домов опеки начнут на следующей неделе
default image
Полиция не будет заранее сообщать пункты контроля, ужесточит проверки
default image
Европа закупила рекордно мало газа
default image
Британия разрешит смешивать COVID-вакцины
default image
Пополнился состав команды премьера И. Шимоните
default image
Чешская полиция и горнолыжники соревнуются в оригинальности обхода законов
default image
Перепись населения и жилья в Литве будет проводиться по госданным
default image
Испания вновь стала главными воротами в ЕС для нелегальной миграции
default image
В Литву поступила третья партия вакцины от коронавируса
default image
В 2021 году Ангела Меркель покинет свой пост
default image
Главный эпидемиолог Литвы: ситуация с распространением вируса стабилизируется
default image
Джонсон отреагировал на возможность референдума в Шотландии
default image
В Литву по гуманитарным причинам разрешено прибыть 779 гражданам Беларуси
default image
За год население Вильнюса увеличилось ещё на 10 тысяч
default image
Председательство в Совете ЕС перешло к Португалии
default image
За сутки в Литве выявлен 1361 новый случай COVID-19, скончались 25 человек
default image
В Беларуси местным властям разрешили взимать сбор за выезд из страны
default image
Корзина самых дешевых продуктов продолжает дешеветь
вирус
Ситуация с коронавирусом за выходные дни
default image
Эстония будет выдавать самые красивые в мире паспорта
default image
Правительство продлило контроль передвижений между самоуправлениями до конца января.
default image
Сколько будем отдыхать в 2021 году
default image
Работа медучреждений в праздники
default image
Популярные имена 2020 года
default image
Стратегия развития общественного транспорта столицы
default image
Ковидные правонарушения
default image
Денежные потоки мигрантов иссякают
default image
Санта-Клаус с контрабандой
Vilniuje, Karaimu gatveje ikilmingai atidengtas dar vienas draugiko Vilniaus enklas  Karaimu gatve papuoiantis meninis akcentas karaimu kalba.
2022 год объявлен годом караимов
default image
Уборка города в зимний период
default image
Алексей Исаков: «Настроен на активную работу в Литве»
default image
«Литве не следует бояться увидеть широту мира»
default image
Денег нет, но мы держимся
default image
Одни дома
default image
Почетная стипендия молодым соотечественникам
default image
Почти детективная история
default image
Либерализация рынка энергоснабжения
default image
Аренда зданий бывшей Лукишкской тюрьмы
default image
Полли
TOP,Новости,Общество,Политика

В Литву по гуманитарным причинам разрешено прибыть 779 гражданам Беларуси

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

После начала репрессий в отношении гражданского общества, протестующего в Беларуси против результатов выборов, в Литву по особым гуманитарным причинам разрешено прибыть 779 белорусским гражданам. 

Как сообщило Министерство внутренних дел в понедельник, 355 белорусов уже находятся в Литве, 76 попросили убежища. 

«Почти каждый день поступают запросы на разрешение прибытия белорусских граждан в Литву. В данный момент ситуация осложняется и изменениями на литовско-белорусской границе, однако люди обращаются, и это означает, что Литва для них безопасная страна», – цитируются в пресс-релизе слова министра внутренних дел Агне Билотайте.  

Такое разрешение министра внутренних дел выдается на основании мотивированного предложения Министерства иностранных дел (МИД) о приезде иностранца в Литву по особым гуманитарным причинам, таким, как сложившиеся политические обстоятельства или иные угрозы. Разрешения выдаются пострадавшим от режима и репрессий или подвергающимся преследованиям гражданам Беларуси, активным представителям оппозиции. 

Это исключение применяется с 11 сентября. Для них обязательна самоизоляция для превенции распространения коронавируса. 

Граждане Беларуси, желающие приехать в Литву по особым гуманитарным причинам, должны обращаться в посольство Литвы в Беларуси по поводу выдачи шенгенской визы и предоставить информацию, подтверждающую наличие особых гуманитарных причин. 

Шенгенская виза позволяет приехать на территорию Шенгена и находиться на ней в течение указанного в визе времени, но не более 90 дней в течение любого временного отрезка в 180 дней с даты первого приезда на территорию государств-членов шенгенского соглашения. 

Кроме того, граждане Беларуси, если они подвергаются преследованиям или возникает реальная угроза для их безопасности и здоровья, могут приехать в Литву и обратиться с просьбой о предоставлении убежища. Иностранцы могут подать такую просьбу пункту пограничного контроля, Службе охраны госграницы Литвы или Департаменту миграции.

После рассмотрения просьбы о предоставлении убежища предоставляется одна из форм убежища — статус беженца или дополнительная охрана, а также предоставляется вид на жительство в Литве. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.