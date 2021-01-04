В Литву по гуманитарным причинам разрешено прибыть 779 гражданам Беларуси

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После начала репрессий в отношении гражданского общества, протестующего в Беларуси против результатов выборов, в Литву по особым гуманитарным причинам разрешено прибыть 779 белорусским гражданам.

Как сообщило Министерство внутренних дел в понедельник, 355 белорусов уже находятся в Литве, 76 попросили убежища.

«Почти каждый день поступают запросы на разрешение прибытия белорусских граждан в Литву. В данный момент ситуация осложняется и изменениями на литовско-белорусской границе, однако люди обращаются, и это означает, что Литва для них безопасная страна», – цитируются в пресс-релизе слова министра внутренних дел Агне Билотайте.

Такое разрешение министра внутренних дел выдается на основании мотивированного предложения Министерства иностранных дел (МИД) о приезде иностранца в Литву по особым гуманитарным причинам, таким, как сложившиеся политические обстоятельства или иные угрозы. Разрешения выдаются пострадавшим от режима и репрессий или подвергающимся преследованиям гражданам Беларуси, активным представителям оппозиции.

Это исключение применяется с 11 сентября. Для них обязательна самоизоляция для превенции распространения коронавируса.

Граждане Беларуси, желающие приехать в Литву по особым гуманитарным причинам, должны обращаться в посольство Литвы в Беларуси по поводу выдачи шенгенской визы и предоставить информацию, подтверждающую наличие особых гуманитарных причин.

Шенгенская виза позволяет приехать на территорию Шенгена и находиться на ней в течение указанного в визе времени, но не более 90 дней в течение любого временного отрезка в 180 дней с даты первого приезда на территорию государств-членов шенгенского соглашения.

Кроме того, граждане Беларуси, если они подвергаются преследованиям или возникает реальная угроза для их безопасности и здоровья, могут приехать в Литву и обратиться с просьбой о предоставлении убежища. Иностранцы могут подать такую просьбу пункту пограничного контроля, Службе охраны госграницы Литвы или Департаменту миграции.

После рассмотрения просьбы о предоставлении убежища предоставляется одна из форм убежища — статус беженца или дополнительная охрана, а также предоставляется вид на жительство в Литве.