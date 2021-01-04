Джонсон отреагировал на возможность референдума в Шотландии

Жители Шотландии еще не готовы к проведению нового референдума о независимости от Великобритании. Об этом сказал британский премьер-министр Борис Джонсон, сообщает ВВС в воскресенье, 3 января.
«У них (в Шотландии – ред.) в национальной атмосфере нет объединяющей силы, такому следует быть лишь раз за целое поколение», – заявил Джонсон.
Он отметил, что референдум о продолжении членства Великобритании в Европейском экономическом сообществе (ЕЭС) состоялся в 1975 году, а референдум по Brexit – в 2016 году. По словам Джонсона, в данном случае речь идет «о правильном временном промежутке».
Также Джонсон добавил, что по его собственному опыту, референдумы в Великобритании – «не особо веселые события».
Напомним, в сентябре 2014 года состоялся референдум по вопросу о независимости Шотландии. Тогда 55% шотландцев проголосовали за то, чтобы Шотландия осталась в составе Великобритании.
Но недавно первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что региону нужна независимость после заключения соглашения Лондона и Брюсселя об отношениях сторон по итогам Brexit, против которого проголосовали большинство шотландцев.
Напомним, недавние опросы общественного мнения показали, что сейчас большинство людей в Шотландии поддерживают независимость.korrespondent.net