Джонсон отреагировал на возможность референдума в Шотландии

Жители Шотландии еще не готовы к проведению нового референдума о независимости от Великобритании. Об этом сказал британский премьер-министр Борис Джонсон, сообщает ВВС в воскресенье, 3 января.

«У них (в Шотландии – ред.) в национальной атмосфере нет объединяющей силы, такому следует быть лишь раз за целое поколение», – заявил Джонсон.

Он отметил, что референдум о продолжении членства Великобритании в Европейском экономическом сообществе (ЕЭС) состоялся в 1975 году, а референдум по Brexit – в 2016 году. По словам Джонсона, в данном случае речь идет «о правильном временном промежутке».

Также Джонсон добавил, что по его собственному опыту, референдумы в Великобритании – «не особо веселые события».

Напомним, в сентябре 2014 года состоялся референдум по вопросу о независимости Шотландии. Тогда 55% шотландцев проголосовали за то, чтобы Шотландия осталась в составе Великобритании.

Но недавно первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что региону нужна независимость после заключения соглашения Лондона и Брюсселя об отношениях сторон по итогам Brexit, против которого проголосовали большинство шотландцев.

Напомним, недавние опросы общественного мнения показали, что сейчас большинство людей в Шотландии поддерживают независимость.