TOP,Здравоохранение,Новости В Литву поступило более 142 тыс. доз вакцины Pfizer – Минздрав Дата публикации: 2021-06-142021-06-14 Photo by wuestenigel on Foter.com В Литву поступило еще 142 тыс. 740 доз созданной компаниями BioNTech и Pfizer вакцины Comirnaty, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения. Это уже 26-я партия вакцины этого производителя. Как минимум одной дозой вакцины в Литве привито примерно 1,17 млн жителей или 41,9% населения. BNS Участники саммита ЕС — США примут решение о запуске диалога по России Добавить комментарий Отменить ответВаш адрес email не будет опубликован.Комментарий Имя Email Сайт Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.