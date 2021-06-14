В Литву поступило более 142 тыс. доз вакцины Pfizer – Минздрав

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В Литву поступило еще 142 тыс. 740 доз созданной компаниями BioNTech и Pfizer вакцины Comirnaty, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения.

Это уже 26-я партия вакцины этого производителя.