Участники саммита ЕС — США примут решение о запуске диалога по России

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Лидеры Евросоюза и США на саммите 15 июня намерены объявить о запуске двустороннего диалога по политике в отношении России. Об этом заявил в понедельник журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС в преддверии встречи, передает ТАСС.

«Я ожидаю субстантивную дискуссию по России. Как ожидается, лидеры объявят о запуске диалога на высоком уровне по России, по примеру диалога по Китаю», — сказал он.