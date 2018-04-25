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В Литву прибудет командующий штабом НАТО в Польше

Photo by North Carolina National Guard on Foter.com / CC BY-ND

В среду в Литву прибывает командующий Штабом НАТО в Польше, генерал-лейтенант Славомир Войцеховский.  

Этот визит главы Северо-восточного многонационального корпуса НАТО является частью учений Griffin Lightning 19 («Молния грифона»). Генерал прибудет в оборудованный рядом с Вильнюсским аэропортом тактический штаб корпуса.  

Учения проходят с 14 по 25 октября, предназначены для отработки упомянутым штабом руководства боевыми действиями в Балтийских странах и Польше. 

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В учениях участвуют более 500 военных из 24 стран НАТО, из них более 60 – в тактическом штабе в Литве. 

Основной штаб корпуса, поддерживающий связь с Вильнюсом, находится на одном из полигонов в Польше.

Задачей Северо-восточного многонационального корпуса НАТО является готовность к быстрой передислокации и принятию командования у более высокопоставленного штаба альянса в указанном районе операций. 

В данный момент в штабе в Польше служат семь литовских офицеров. 

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