В Литву прибудет командующий штабом НАТО в Польше

В учениях участвуют более 500 военных из 24 стран НАТО, из них более 60 – в тактическом штабе в Литве.

Основной штаб корпуса, поддерживающий связь с Вильнюсом, находится на одном из полигонов в Польше.

Задачей Северо-восточного многонационального корпуса НАТО является готовность к быстрой передислокации и принятию командования у более высокопоставленного штаба альянса в указанном районе операций.

В данный момент в штабе в Польше служат семь литовских офицеров.