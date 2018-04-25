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В следующем году в Литве будет создан реестр реальных акционеров

Фото BFL/Паулюс Пяляцкис

Реестр окончательных выгодополучателей должен стартовать в Литве с 2021 года. В бюджете следующего года заложены средства на его создание, хотя согласно закону Евросоюза (ЕС) он должен был стартовать в Литве уже в этом году.

В прошлом году ЕС принял 5-ую директиву о превенции отмывания денег, которая ужесточила требования превенции отмывания денег и финансирования террористов. Литве нужно перенести его в свое законодательство до 2020 года.

Хотя сейчас нужно перенести 5-ую директиву, Литва еще не окончательно провела в жизнь 4-ую директиву. Она требует, чтобы с этого года в странах-членах ЕС действовали реестры окончательных выгодополучателей : все цепочки акционеров юридических лиц, протянувшиеся через территории с низкими налогами должны заканчиваться окончательными выгодополучателями – физическими лицами и реестром их имен и фамилий.

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Как отмечает Министерство юстиции, в бюджете 2020 года намечены средства на создание подсистем окончательных выгодополучателей . Соответствующие конкурсные закупки планируются в 2020 году, а сама подсистема должна начать действовать с 2021 года.

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