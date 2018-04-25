В следующем году в Литве будет создан реестр реальных акционеров

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Реестр окончательных выгодополучателей должен стартовать в Литве с 2021 года. В бюджете следующего года заложены средства на его создание, хотя согласно закону Евросоюза (ЕС) он должен был стартовать в Литве уже в этом году.

В прошлом году ЕС принял 5-ую директиву о превенции отмывания денег, которая ужесточила требования превенции отмывания денег и финансирования террористов. Литве нужно перенести его в свое законодательство до 2020 года.

Хотя сейчас нужно перенести 5-ую директиву, Литва еще не окончательно провела в жизнь 4-ую директиву. Она требует, чтобы с этого года в странах-членах ЕС действовали реестры окончательных выгодополучателей : все цепочки акционеров юридических лиц, протянувшиеся через территории с низкими налогами должны заканчиваться окончательными выгодополучателями – физическими лицами и реестром их имен и фамилий.