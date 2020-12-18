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В Литву прибыл по ротации новый военный контингент США – Минобороны

фото kam.lt

На полигон Вооруженных сил (ВС) Литвы в Пабраде прибыл по ротации и уже разместился для учений новый военный контингент Сухопутных сил США, сообщило во вторник Министерство обороны. 

Военнослужащие 2-го батальона 8-го кавалерийского полка Сухопутных сил США сменили прибывших в Литву на учения в сентябре военнослужащих 2-го батальона 69-го полка 2-й бригады, которые уже закончили учения и отбыли домой. 

Как сообщает Минобороны, планируется, что новый тяжелый батальон США будет размещен для учений в Литве примерно на 8 месяцев, до конца лета. 

«США — главный трансатлантический союзник Литвы, вклад которого в укрепление обороны и сдерживания во всем регионе незаменим. Присутствие военных США вместе с силами НАТО в Литве укрепляет безопасность всего восточного фланга НАТО, поэтому Литва прикладывает все усилия, чтобы были созданы все необходимые условия для ротации союзнических сил в Литве», — сказал для пресс-релиза министр обороны Арвидас Анушаускас. 

По его словам, Литва добивается, чтобы США рассматривали Литву как постоянное место дислокации своих сил, поэтому вкладывает капитал в инфраструктуру, создает условия для размещения американских военных. 

Посол США в Литве Роберт Гилкрист говорит, что США благодарны Литве за большие инвестиции в оборону и постоянную модернизацию мест учений, что позволяет проводить учения и улучшать тем самым взаимодействие военных Литвы и США, а также их боеготовность. 

Американцы прибыли с военной техникой и вооружением — танками  Abrams, бронетехникой Bradley и т. п.

Командует военным контингентом США полковник-лейтенант Стивен Джековски. 

Присылая своих военных, США демонстрируют обязательства по коллективной обороне перед союзниками по НАТО в деле обеспечения безопасности в Европе после агрессивных действий России в Украине. 

Ротация американских военных в странах Балтии и Восточной Европе происходит с весны 2014 года. 

  • фото kam.lt
  • фото kam.lt

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