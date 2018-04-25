В Литву прибыл почтовый поезд из Китая

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

В пасхальные выходные в Литву прибыл поезд из Китая с почтовыми отправления для всей Европы. По информации госпочты Lietuvos pastas, впервые такой поезд прибывает из Китая в Европу. До сих пор почтовые отправления в этом направлении чаще всего отправлялись по авиапочте.

Поезд с 42 контейнерами прибыл на Вильнюсский интермодальный терминал в воскресенье ночью, Lietuvos pastas распределит посылки по всей Европе.

Более чем 260 тонн посылок из Вильнюса будут отправлены в 30 стран Европы. Основная их часть отправится в Германию, Великобританию, Францию, Испанию и Венгрию. А два контейнера предназначены для литовских потребителей.

По сообщению госпочты, в ближайшее время ожидаются и другие такие поезда из Китая.