В Литву с официальным визитом прибывает Э. Макрон

В понедельник в Литву с официальным визитом прибывает президент Франции Эммануэль Макрон.

Во время его встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе большое внимание должно быть уделено ситуации в Беларуси и отношениям с Россией, президент Франции позднее посетит французских военных, служащих в батальоне НАТО в Литве.

Это первый двухсторонний визит президента Франции в Литву за более чем двадцать лет.

Перед прибытием в Вильнюс Э. Макрон заявил, что Александр Лукашенко, не признаваемый Западом президентом Беларуси из-за фальсификации результатов выборов, должен покинуть пост.

Пока не ясно, встретится ли Э. Макрон с проживающей в Литве лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, которая заявила о победе на выборах.

Литовские дипломаты надеются, что намеченное на вторник посещение французских военных в Рукле позволит Э. Макрону лучше оценить ситуацию в сфере безопасности региона.

С июля до конца этого года в Литве служат около 300 французских военных.

Литовское правительство в последнее время критично оценивало стремление Э. Макрона установить более тесные отношения с Россией и его критику в адрес НАТО.

В рамках визита также пройдет Французско-литовский бизнес-форум, в повестку визита внесены вопросы новых финансовых технологий, кибернетической безопасности.

После посещения Литвы Э. Макрон отправится в Латвию.