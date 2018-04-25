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TOP,Новости,Общество

В Литву военным самолетом доставлены 12 подозреваемых и осужденных

Nuotrauka policijos departamento policija.lrv.lt

Военным самолетом ВВС Литвы Spartan из Великобритании были доставлены 12 подозреваемых и осужденных, чья экстрадиция была остановлена с началом пандемии, сообщил в пятницу Департамент полиции. 

«Пандемия создала определенные неудобства в осуществлении экстрадиции, поэтому мы должны были принять решение по ускорению этих процессов. Мы еще раз убедились в том, что у нас надежные партнеры за границей, с которыми мы достаточно оперативно можем решать возникающие проблемы. Я также хочу сердечно поблагодарить литовскую армию за оперативную помощь литовской армии в осуществлении этой нетрадиционной операции», – цитируются в пресс-релизе слова главы полиции Ретанаса Пожелы. 

Рейс из Лондона в Шяуляй состоялся в четверг вечером, в процессе участвовали 21 должностное лицо и медсестра. 

Все доставленные в Литву лица были задержаны по Европейскому ордеру на арест, они скрывались от проходящего досудебного расследования, либо им уже назначено наказание лишением свободы. 

По информации полиции, решения об их экстрадиции были приняты еще в начале года, однако с началом пандемии процессы остановились. 

Полиция также сообщает, что такой способ экстрадиции позволил сэкономить значительные государственные средства, которые были бы потрачены на отдельные рейсы каждого из лиц. Эта экстрадиция в целом обошлась почти в 7 тыс. евро. Между тем, ранее экстрадиция одного человек из Великобритании стоила от 1,5 тыс. до 2 тыс. евро. 

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