В Литву запрещен въезд А. Лукашенко, его сыну, руководству МВД, Центризбиркома

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В Литву запрещен въезд президенту Беларуси Александру Лукашенко, его сыну Виктору, министру и вице-министрам внутренних дел Беларуси, членам Центральной избирательной комиссии.

В понедельник Департамент миграции (ДМ) обнародовал 30 фамилий должностных лиц Беларуси, в отношении которых введены национальные санкции.

В списке значатся А. Лукашенко и его сын Виктор, исполняющий обязанности советника по вопросам национальной безопасности, нынешний глава администрации А. Лукашенко Игорь Сергеенко, а также министр ВД Юрий Караев, вице-министры ВД Геннадий Казакевич, Сергей Хоменко и Александр Барсуков, председатель Комитета госудаоственной безопасности (КГБ) Валерий Вакульчик, председатель Комитета государственного контроля Иван Тертель, командующий Внутренними войсками Юрий Назаренко, генеральный прокурор Александр Конюк.

Попадают под санкции и один из руководителей минской милиции Иван Кубраков, сотрудник Министерства юстиции Ирина Целиковец, председатель Следственного комитета Иван Носкевич и др.

Персонами нон-грата объявлены в Литве и все члены Центризбиркома.

В понедельник Литва, Латвия и Эстония ввели национальные санкции для белорусских должностных лиц, причастных к фальсификации результатов выборов и насилию в отношении мирных участников протестов.