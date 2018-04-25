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TOP,Сегодня в мире,Экология и климат

В Мадриде стартует масштабный климатический саммит

Фото ТАСС/Михаил Почуев/Предоставлено фондом ВАРП

В Мадриде в понедельник, 2 декабря, начинается климатический саммит, который продлится на протяжении двух недель и в котором примут участие почти 200 стран, сообщает AP.

Отметим, саммит должен был состояться в Чили, но был отложен и перенесен из-за масштабных антиправительственных протестов.

Данный саммит призван должен заложить основу для перехода к углеродно-нейтральным экономикам.

На нем также планируется дополнить Парижское соглашение по климату 2015 года, которое предусматривает создание функционирующей международной системы торговли выбросами и компенсации бедным странам потерь, которые они несут в результате повышения уровня моря и других последствий изменения климата.

Напомним, в Париже договорились ограничить глобальное потепление значительно ниже 2 градусов по Цельсию. Уже сейчас средние температуры увеличились примерно на 1 градус.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что обещания сократить выбросы газов, ответственных за повышение температуры, пока недостаточны для преодоления «точки невозврата» в изменении климата.

Организаторы ожидают встречи около 29 тысяч посетителей, в том числе около 50 глав государств и правительств на открытии сессии в понедельник.

Напомним, на прошлой неделе Европарламент объявил «климатическое чрезвычайное положение» в Евросоюзе.

Ранее тысячи ученых из 153 стран заявили об угрозе изменения климата. Они подчеркнули, что климатическая ситуация стала критической, и назвали шесть необходимых шагов, чтобы попытаться избежать катастрофических последствий.

korrespondent.net

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