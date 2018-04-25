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В условиях напряженности Г.Науседа отбыл на саммит НАТО: три главных вызова

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник отбыл в Лондон на саммит НАТО.

Ранее планировалось, что лидеры стран-членов альянса празднично и без напряженности отметят семидесятую годовщину создания НАТО, однако некоторую сумятицу внесли раздоры между Турцией и странами Запада, а также заявления президента Франции о проблемах НАТО и отношениях с Россией.

Страны Балтии и Польша стали заложниками ситуации – Турция отказывается утвердить новые планы по их обороне от России, пока союзники не примут во внимание позицию Турции по курдам.

BNS представляет три важнейшие темы и вызова, которые могут ждать в Лондоне президента Г. Науседу:

ОБОРОННЫЕ ПЛАНЫ. В ответ на агрессивные действия России НАТО обновил план обороны Балтийских стран и Польши. Турция единственная отказывается его утвердить, пока не будет договорено об утверждении подобного плана для Турции. В нем больше всего споров вызывает стремление Турции определить действующих на севере Сирии курдских боевиков как террористические группировки. Оборонные планы могут быть утверждены на уровне послов, однако политически было договорено постараться достичь решения до встречи в верхах – такие ожидания озвучил и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Сейчас ожидается, что компромисса удастся достичь до конца года. Главы Польши и стран Балтии могут поднять вопрос о планах обороны во время лондонского саммита.

РОССЙСКАЯ УГРОЗА. Президент Франции Эммануэль Макрон накануне саммита заявил, что у НАТО наступила «смерть мозга», а альянсу следует сконцентрировать внимание не на российской угрозе, а на борьбе с терроризмом. До этой поры в документах альянса агрессивные действия России назывались угрозой для евроатлантической безопасности. Франция может попытаться смягчить такие формулировки в лондонской декларации, однако Литва и другие страны Центральной Европы пожелают сохранить жесткий тон. В целях достижения компромисса лидеры НАТО могут договориться о создании «группы мудрецов» для проведения стратегических дискуссий о будущем блока.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБОРОНЫ. Накануне саммита в НАТО была достигнута договоренность уменьшить вклад США и увеличить вклад других стран в общий бюджет альянса, достигающий двух с половиной миллиардов долларов. Этот бюджет идет на содержание штаб-квартиры НАТО, международных сотрудников и на общие военные ресурсы блока. Если будет договорено о новой формуле, то годовой взнос Литвы возрастет примерно на полмиллиона евро. Недавно НАТО также объявило, что европейские союзники увеличивают расходы на оборону – девять стран, включая Литву, довели свой оборонный бюджет до 2% внутреннего валового продукта. Лидеров этих стран, в том числе и Г. Науседу, президент США Дональд Трамп в среду намерен пригласить на отдельный обед. Для Г. Науседы это будет хороший повод привлечь внимание к вопросам важности размещения американских военных и осуществляемых Литвой военных закупок у США.

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