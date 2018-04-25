В мае в Литве сумма новых жилищных кредитов сократилась, а проценты – выросли

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В мае этого года банки в Литве заключили новых договоров о жилищных кредитах на сумму 92,8 млн евро – в 1,6 раза меньше, чем в апреле и в 1,4 раза меньше, чем в мае прошлого года, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.

Между тем, в январе-мае сумма новых кредитов составила 633,2 млн евро – на 9% больше, чем за тот же период прошлого года (581 млн евро). По словам экономиста Банка Литвы (Центробанка) Вайдотаса Шумскиса, рост обусловлен активностью жилищного рынка в январе-феврале.

В конце мая остаток жилищных кредитов составил 8,7 млрд евро.

Между тем, средняя процентная ставка в пятом месяце года выросла и составила 2,4%.По сравнению с мартом средняя процентная ставка составила 2,31%, а в апреле – 2,2%.