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В медицинские учреждения Литвы начались поставки первых вакцин от гриппа

Фото pixabay.com

В медицинские учреждения Литвы начались первые поставки вакцин от гриппа.

На этой неделе будет доставлена треть вакцин, т.е. около 80 тысяч доз, сообщает Минздрав.

В этом году, как и раньше, вакцины против гриппа будут компенсированы людям из группы риска.

В рамках подготовки к будущему сезону гриппа, Государственная больничная касса закупила более 236 тысяч доз четырехвалентной вакцины против гриппа, что на 40% больше, чем в прошлом году. На приобретение вакцины из Фонда обязательного медицинского страхования было выделено 2,2 миллиона евро.

«Как уже было сказано ранее, в этом сезоне в приоритете вакцинации от гриппа будет медицинский персонал. Их вакцинация необходима, так как при ухудшении эпидемиологической ситуации из-за коронавируса или гриппа, именно они должны оказывать помощь пациентам », — говорит министр здравоохранения Аурелиюс Вярига.

В Литве бесплатно вакцинируются люди старше 65 лет и пациенты любого возраста с хроническими заболеваниями (онкологические, сердечно-сосудистые, респираторные, почечные и т. д.), беременные женщины, а также лица, проживающие в домах опеки, а также медицинский персонал, которые наиболее подвержен заражению гриппом при общении с больными людьми.

Министерство утверждает, что если вакцины, закупленные больничной кассой, закончатся, население, принадлежащее к группам риска, по-прежнему сможет получать вакцины и им из фонда медицинского страхования будет возмещено 9,12 евро за каждую приобретенную дозу. Именно столько за одну дозу Больничные кассы в этом году платили поставщику.

Всемирная организация здравоохранения, известные литовские врачи и эпидемиологи в это сложное время акцентируют особое внимание на необходимости вакцинации. Жителям предлагается проконсультироваться с семейным врачом по поводу вакцинации.

Информация ЛК по сообщению BNS

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