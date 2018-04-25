Вильнюс выбирает «Учителя года — 2020»

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С приближением Международного дня учителя в Вильнюсе уже стало традицией чествовать лучших учителей года, педагогов дошкольных учреждений, руководителей учебных заведений, а также родителей/опекунов.

Звание учителя года Вильнюса присуждается наиболее предприимчивым учителям за их профессиональную деятельность, отличающуюся исключительным качеством и творчеством, а также активное участие в школьной жизни и общественной деятельности.

Целью присвоения этого звания является оценка достижений педагогической деятельности и привлечение внимания общественности Вильнюса к многоуровневому характеру профессиональной деятельности учителя.

Звание учителя года Вильнюса присуждается :

учителям (учителя, работающие в дошкольных учреждениях, детских и общеобразовательных учреждениях неформального образования или другой педагогический персонал);

руководителям (руководители дошкольных, детских и общеобразовательных учреждений неформального образования);

родителям или опекунам (родители или опекуны, которые вносят значительный вклад в развитие отдельного учебного заведения или в развитие образования в Вильнюсе).

Кандидатуры на звание Учителя года могут быть выдвинуты Вильнюсским городским советом учебных заведений, органами самоуправления учащихся и родителей, руководителями учебных заведений, учителями, учениками и их родителями (опекунами).

Подать заявку на присвоение звания «Учитель года Вильнюса-2020» можно до 28 сентября 18:00 часов. Форма заявки (ссылка на заявку).

Список лауреатов премии «Вильнюсский учитель года» будет опубликован 5 октября на сайтах Вильнюсского центра развития образования: https://www.svietimopazanga.lt/ и самоуправления Вильнюса: https://vilnius.lt/lt/, а 9 октября Победители будут приглашены на праздник «Учитель года — 2020».

Информация ЛК по сообщению Вильнюсского самоуправления