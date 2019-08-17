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В Молдове отменили льготы для магазинов Duty Free на въезде в страну

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Парламент Молдовы отменил льготы для магазинов беспошлинной торговли (Duty Free) на пограничных пунктах при въезде в страну.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на ТАСС, такое решение было принято на заседании в пятницу, которое транслировала в интернете пресс-служба законодательного органа.

«Это была порочная практика, которая позволяла заниматься контрабандой и уходить от налогов. Нигде в мире не практикуется размещение магазинов беспошлинной торговли при въезде в страну», — объяснил председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Игорь Мунтяну.

Как говорится в законопроекте, обладатели лицензий на беспошлинную торговлю в пунктах въезда на территорию Молдовы смогут продолжить работу до окончания срока действия лицензий, но без права пользоваться льготами при реализации подакцизных товаров. Кроме того, депутаты аннулировали освобождение от уплаты НДС на реализацию нефтепродуктов в зоне таможенного контроля.

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