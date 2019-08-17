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Президент США вынашивает идею выкупить у Дании Гренландию

Фото pixabay.com

Президент США Дональд Трамп вынашивает идею выкупить у Дании Гренландию и уже обсуждал такую возможность со своими советниками и адвокатами.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.

В частности, как уточняют собеседники, американский лидер спрашивал у своих советников во время встреч, обедов и просто в мимолетных беседах, могут ли США купить Гренландию, и с интересом выслушивал, как те высказывались о богатых ресурсах и геополитическом значении острова. Трамп также просил адвоката в Белом доме изучить эту идею, добавляют собеседники.

Часть советников президента поддержала его идею приобрести остров, другие сочли это мимолетным увлечением, которое никогда не будет реализовано, уточняют источники издания.

По данным газеты, в начале сентября Трамп совершит свой первый визит в Данию, хотя поездка не связана с идеей возможной покупки Гренландии, уверяют собеседники WSJ.

Белый дом и Госдепартамент США не ответили на запрос о комментариях. Представители королевского дома Дании и посольства страны в Вашингтоне тоже оперативно не ответили на запрос издания. Также поступили и представители премьера Гренландии и представительство острова в Вашингтоне.

Гренландия — крупнейший в мире остров, расположенный между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами. Формально он входит в состав Королевства Дания, но обладает широкой автономией. В частности, правительство Гренландии решает все внутренние вопросы, контролирует все полезные ископаемые острова; за Данией остается контроль над обороной, внешней и денежной политикой. Население Гренландии — около 56 тыс. человек.

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