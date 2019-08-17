TOP,Новости,Экономика

Государство и муниципалитеты Литвы в этом году получили 190 млн евро доходов сверх плана

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Доходы государственного и муниципальных бюджетов Литвы в январе-июле этого года составили 6,247 млрд евро или на 3,1% (189,8 млн евро) больше, чем планировалось, и на 22,7% больше, чем ха такой же период прошлого года.

Этот рост поступлений обусловлен переводом части взносов государственного социального страхования в подоходный налог, сообщил Минфин.

Поступления в госбюджет составили 5,106 млрд евро – на 1,8% (88,5 млн евро) больше, чем прогнозировалось. Они составили 58,9% годового плана.

Поступления налогов в этом году составили 4,664 млрд евро и были на 1,1% больше. Налога на добавленную стоимость поступило 2,228 млрд евро – на 1,9% меньше.

Поступления подоходного налога в этом году составили 1,875 млрд евро – на 5% больше, акцизов поступило 855,8 млн евро – на 1,2% больше, налога на прибыль – 459 млн евро или на 3,3% больше.

Доходная часть бюджета 2019 года (без учета средств Евросоюза (ЕС)) составляет 8,668 млрд евро, с учетом средств ЕС – 10,589 млрд евро.

BNS

Последние новости

default image
В Милане запретили прокат электросамокатов

Подробнее...
default image
М.Залаторюс о банкротстве PNB Banka: банковский сектор Латвии продолжает очищаться

Подробнее...
default image
Президент Индонезии официально предложил перенести столицу

Подробнее...
default image
США и Великобритания быстро продвигаются к заключению торгового соглашения

Подробнее...
default image
В Финляндии разоблачили крупнейшее отмывание денег

Подробнее...
default image
Лидеры Германии заверили президента Литвы, что санкции против России продолжатся

Подробнее...
default image
Государство и муниципалитеты Литвы в этом году получили 190 млн евро доходов сверх плана

Подробнее...
default image
Президент США вынашивает идею выкупить у Дании Гренландию

Подробнее...
default image
В Молдове отменили льготы для магазинов Duty Free на въезде в страну

Подробнее...
default image
Непал сделает восхождение на Эверест сложнее и дороже

Подробнее...
default image
В правлении Lietuvos gelezinkeliai М. Бартушку сменил швед М. Хатсон

Подробнее...
default image
Amazon будет отдавать нераспроданные товары на благотворительность

Подробнее...
default image
В Литву приезжает вице-президент Индии

Подробнее...
default image
Испанские пенсионеры скинулись и купили деревню в Галисии

Подробнее...
default image
ООН: Более 150 млн детей в мире находятся в трудовом рабстве

Подробнее...
default image
Трамп посоветовал решение протестов в Гонконге

Подробнее...
default image
Операторы мобильной связи сдержано оценили предложение о введении eSIM

Подробнее...
default image
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай

Подробнее...
default image
В Португалии из-за забастовки продолжается энергетический кризис

Подробнее...
default image
Президенты Литвы и Германии обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны и экономики

Подробнее...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.