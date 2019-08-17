Лидеры Германии заверили президента Литвы, что санкции против России продолжатся

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Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что от лидеров Германии, где он находился с визитом, услышало том, что санкции против России будут продолжаться до тех пор, пока Москва не прекратит агрессивные действия на Украине.

По окончании двухдневного визита в Берлин литовский лидер заявил, что Германия стремится не усиливать напряжённость в отношениях с Россией, но внимательно следит за ситуацией на востоке Украины.

«Внимание Германии к действиям России на Украине, безусловно, не уменьшилось. За ситуацией следят, стараясь смотреть на неё трезво и рационально, не заострять углы», — сказал Г.Науседа журналистам в вильнюсском аэропорту в четверг.

«Но это не значит, что Германия больше не поддерживает санкционную политику или отказывается ставить санкции в зависимость от Минских соглашений и сокращения эскалации», — отметил президент.

«Если там будет достигнут прорыв, то мы сможем говорить о снятии санкций, но никоим образом не отменять санкции в одностороннем порядке, если Россия не выполнила свою работу», — заверил он.

Г.Науседа также сказал, что получил от канцлера Германии Ангелы Меркель заверения в том, что российский экспортный газопровод Nord Stream 2 не может нанести вред интересам Украины в транзите газа.

Президент сказал, что он подчеркнул тот факт, что Литва продолжает критиковать проект, который направлен на увеличение поставок российского газа в Германию в обход Украины, Польши и стран Балтии.

«Когда канцлер упомянула Nord Stream 2, я сказал; «уважаемая госпожа канцлер, в позиции Литвы ничего не изменилось». Она улыбнулась и сказала: «Я не очень-то и надеялась», — отметил Г.Науседа.

В ходе двухдневного визита президент Литвы встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франком Вальтером Штайнмайером.

ЕС ввёл санкции против России в 2014 году в ответ на аннексию Крыма, поддержку сепаратистов на востоке Украины и сбивание летевшего из Малайзии пассажирского самолёта, перевозившего голландских пассажиров.

Экономические санкции ЕС нацелены на энергетический, оборонный и финансовый секторы России и ежегодно продлеваются. ЕС также запрещает развитие бизнеса с Крымом.

ЕС заявляет, что санкции могут быть сняты только после того, как Москва полностью выполнит так называемые Минские соглашения, которые включают в себя прекращение огня, передачу пограничного контроля украинцам и установление особого статуса для региона Донбасса.

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