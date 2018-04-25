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Как сообщает ГУП «Мосгортранс», в Москве прекращено движение троллейбусов. Их заменят автобусами и электробусами.

В столице останется только один маршрут с ретротроллейбусом — от Комсомольской площади до Новорязанской улицы, где в 1937 году был открыт второй троллейбусный парк. Скоро в этом районе откроется Музей Транспорта Москвы, там можно будет увидеть троллейбусы разных лет. По ретромаршруту будут ходить два троллейбуса.

В компании отмечают, что Москва в настоящий момент занимает первое место по количеству электроавтобусов среди европейских столиц, хотя тенденция перехода на электробусы есть во многих городах мира.

Первый троллейбус прошёл по Москве в конце 1935 года.