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В МВД Германии назвали условия лишения статуса беженца

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер рассказал, что в некоторых случаях у беженцев могут отозвать статус, а их самих депортировать. Об этом политик заявил в интервью Bild am Sonntag, сообщает Deutsche Welle.

Депортация может грозить беженцам из Сирии, которые, находясь в Германии, вновь  посещают страну по личным мотивам.

«Тот, кто, будучи сирийским беженцем, регулярно проводит отпуск в Сирии, не имеет серьезных оснований утверждать, что его в Сирии преследуют. Мы должны лишить его статуса беженца», — отметил министр.

Он уверен, что Федеральное ведомство по делам иностранцев незамедлительно запустит соответствующую процедуру, как только узнает о визитах в страну происхождения. Зеехофер также добавил, что власти внимательно следят за развитием ситуации в Сирии.

«Лишь только обстановка позволит, мы начнем осуществлять возвраты беженцев в страну”, — предупредил он.

В течение последних лет приток сирийских беженцев в Германию составил 780 тысяч человек.

Напомним, что ранее в Германии объявили новую инициативу по распределению мигрантов.

korrespondent.net

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