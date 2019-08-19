В России назвали условие развертывания новых ракет

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что после разрыва Договора о ракетах средней и малой дальности Россия намерена разворачивать новые вооружения только в ответ на действия США.

Шойгу сказал, что Россия готова к диалогу с США по ракетам средней и меньшей дальности, несмотря на выход Соединенных Штатов из договора.

«Мы по-прежнему оставляем дверь открытой, мы по-прежнему придерживаемся того, что пока (у США) не появятся такие системы в Европе, мы ничего делать такого не будем, и у нас не появятся, пока не появятся (американские ракеты) в Азии, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и у нас не будет там», — сказал Шойгу в интервью Россия-24, сообщает Европейская правда.

Напомним, что США официально покинули договор о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) в начале августа, обвинив Москву в нарушении договора и разработке запрещенного типа ракет.

В НАТО уверяют, что не собираются зеркально отвечать на действия России. Альянс не будет размещать новые ракеты наземного базирования в Европе.

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