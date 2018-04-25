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В МВФ посчитали убытки от коронавируса

Фото из открытых источников

Если коронавирус не будет распространяться по миру, а Китай скоро возобновит производство, мировая экономика потеряет лишь 0,1% от прогнозируемого роста на 2020 год.

Такой прогноз был озвучен во время собрания G-20 директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Она напомнила, что, по предварительным прогнозам, до того как вирус нанес удар по Китаю и начал распространяться по миру, предполагалось, что уровень мирового роста увеличится с 2,9% в прошлом году до 3,3% в нынешнем. 

«По текущему сценарию, экономический рост Китая в 2020 году составит 5,6%. Это на 0,4 процентного пункта ниже, чем МВФ указывал в прогнозе МВФ за январь. Таким образом, рост мировой экономики будет примерно на 0,1% ниже», — отметила Георгиева.

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Она подчеркнула, что Фонд также не исключает более грозных сценариев, «когда распространение вируса будет продолжаться дольше во всем мире, и последствия для роста будут более затяжными». 

Китайские компании сокращают зарплаты сотрудникам, переносят сроки выплат или полностью прекращают платить зарплату, объясняя это экономический ущербом от коронавируса. Рост ВВП Китая в первом квартале 2020 года из-за коронавирус может сократиться до 4,5% в годовом измерении — от этого могут пострадать страны, которые больше всех экспортируют в Китай — в частности, Австралия, Южная Корея и Бразилия. 

Распространение китайского коронавируса будет стоить глобальной экономике более 280 миллиардов долларов в первом квартале 2020 года, что положит конец непрерывному росту мирового ВВП, продолжавшемуся 43 квартала подряд. 

Напомним, что агентство Moody’s сообщило, что COVID-19 может стать «черным лебедем» и повлиять на мировую экономику сильнее, чем финансовый кризис 2008-2009 годов.

korrespondent.net

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