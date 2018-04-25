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TOP,Сегодня в мире

В НАТО назвали главные угрозы Альянса

Фото BFL

Европейские союзники по НАТО наращивают оборонные расходы потому, что предстают перед вызовами и угрозами, среди которых – терроризм, ИГИЛ, агрессия России, киберугрозы и рост мощи Китая. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.

Он также отметил, что это делается не для того, чтобы удовлетворить требования президента США. Об этом Столтенберг сказал в ходе пресс-конференции накануне Лондонского саммита НАТО, который состоится в Лондоне 3-4 декабря по случаю 70-й годовщины этой организации.

«Президент Трамп прав насчет важности увеличения оборонных расходов со стороны европейских союзников, и доносил очень четко это послание союзникам уже несколько раз. Но европейские союзники должны инвестировать в оборону совсем не для того, чтобы удовлетворить президента Трампа. Они должны инвестировать в оборону, потому что перед нами предстают угрозы и вызовы», — подчеркнул Столтенберг.

Он указал на рост терроризма и необходимость наращивать усилия в борьбе с Исламским государством в Ираке и Сирии.

«В течение последних лет мы видим более агрессивное поведение России. Мы видим рост кибернетических угроз и фундаментальный сдвиг в глобальном силовом балансе после подъема Китая. Все это вместе создает все более непредсказуемую ситуацию по безопасности, — и это именно та причина, по которой все союзники по Альянсу решили инвестировать больше в оборону», — добавил генсек НАТО.

Ранее министр обороны Британии заявил, что Россия представляет реальную угрозу НАТО и  тестирует решимость альянса, используя ситуацию в Украине.

Напомним, в мае генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что впервые за несколько десятилетий альянс намерен изменить свою военную стратегию для реагирования на растущую ядерную угрозу со стороны РФ.

korrespondent.net

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