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Подорожает холодная вода для жителей Вильнюса, Швенчениса и Шальчининкай

Фото pixabay.com

В четверг Государственный совет по регулированию энергетики (VERT) в четверг утвердил новые цены на услуги Vilniaus vandenys. Ожидается, что для жителей Вильнюса и его окрестностей стоимость услуг увеличится на 17-18 процентов.

Ожидается, что новые цены вступят в силу 1 февраля, после того как они будут утверждены районными советами Вильнюса, Вильнюсского, Швенченского и Шальчининкского районов, сообщает Vilniaus vandenys.

По данным компании, цены на ее услуги будут восстановлены до уровня 2018 года в следующем году — в этом году они были снижены за счет полученной в 2017 году сверхприбыль, которую возвращают потребителям, поэтому в следующем году цены вернутся на базовый уровень.

Жители многоквартирных домов с нового года будут платить за воду на 17% больше – 1,36 евро за куб. м (с НДС). Жители частных домов будут платить на 18% больше — 1,28 евро за куб. м (с НДС). Дороже за воду будут платить и предприятия – 1,33 евро за куб. м (без НДС).

Цены на услуги Vilniaus Vandenys снижались в течение последних двух лет. В 2018 году они снизились на 20 процентов, в этом году — примерно на 14 процентов.

Информация ЛК подготовлено по сообщениям BNS

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