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В Литве за десять месяцев этого года 119 человек заразились ВИЧ

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

За десять месяцев этого года ВИЧ-инфекцией заразились 119 человек, что на 16 человек меньше, чем в прошлом году, сообщил Центр инфекционных болезней и СПИДа (ULAC).

В этом году ВИЧ-инфекция была диагностирована у 86 мужчин и 33 женщин, из них 38 сообщили о заражении при употреблении инъекционных наркотиков.

Почти каждый второй человек сообщил о заражении половым путем: 43 человека заразились во время гетеросексуальной связи,17 человек заразились во время гомосексуальной связи. Причины заражения остальных 21 — не выявлены.

В этом году большинство случаев ВИЧ-инфекции было зарегистрировано в Вильнюсском уезде, 57 в Каунасе, 15 в Клайпедском, 8 в Шяуляйском, 5 в Тельшяйском, 4 в Паневежском и Мариямпольском, 2 в Таурагском и по 1 в Алитусском и Утенском уездах.

Среди инфицированных — пятеро иностранцев.

По данным ООН, в прошлом году в мире проживало 37,9 миллиона человек, инфицированных ВИЧ.

Информация ЛК подготовлено по сообщению BNS

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