В НАТО предостерегли РФ от эскалации с Украиной

Nuotr. aut. A. Pliadis (KAM)

НАТО обратился к России с предостережением от дальнейшей эскалации ситуации в Украине. Военную активность РФ у границ Украины прокомментировал представитель НАТО немецкому изданию Welt.

«НАТО будет продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы остаемся бдительными и продолжаем очень внимательно следить за ситуацией», — сказал спикер.

Он добавил, что «дестабилизирующие меры со стороны России подрывают все усилия по деэскалации напряженности в рамках заключенного с участием ОБСЕ соглашения о прекращении огня от 27 июля 2020 года».

Представитель Альянса напомнил, что на прошлой неделе в НАТО провели совещание о текущей ситуации с безопасностью на Черном море.

«Союзники разделяют беспокойство по поводу широкомасштабной военной деятельности России в Украине и вокруг нее. Также союзники обеспокоены тем, что Россия нарушила соглашение о прекращении огня с июля 2020 года, что привело к гибели четырех украинских военных на прошлой неделе», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Россия и США провели консультации по ситуации вокруг Украины.