В НАТО разработали стратегию по космосу

НАТО опубликовала Всеобъемлющую политику НАТО в космосе, содержащую намерение распространить на космическое пространство принципы коллективной обороны Альянса.

Космическую стратегию НАТО согласовала еще в 2019 году. Решение о совместном реагировании на угрозы в космосе было принято на саммите Альянса в Брюсселе в июне 2021 года. В частности, пятая статья Североатлантического договора предусматривает, что нападение на одного члена альянса в Европе или Северной Америке рассматривается как нападение на альянс в целом.

«На саммите в Брюсселе в 2021 году союзники договорились, что атаки в направлении космоса, из космоса и в космическом пространстве представляют очевидный вызов для безопасности альянса», — сказано в документе.

В НАТО подчеркнули, что последствия атак в космосе «могут угрожать процветанию, безопасности, стабильности государств и евроатлантической зоны» и «могут быть такими же разрушительными» для современных обществ, как последствия применения обычного вооружения.

«Такие атаки могут привести к задействованию Пятой статьи. Решение о том, когда подобная атака может привести к задействованию Пятой статьи, будет приниматься Североатлантическим советом в каждом конкретном случае», — гласит стратегия.

«Свободный доступ, исследование и использование космического пространства в мирных целях отвечают общим интересам всего глобального сообщества. НАТО и союзники будут осуществлять свою деятельность … в интересах поддержания мира и безопасности и содействия международному сотрудничеству», — добавили в Альянсе.

В связи с этим НАТО выступает за международные усилия по «разработке норм, правил и принципов ответственного поведения в космосе».