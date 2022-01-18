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За год ГСКЛ получила 6,8 тыс. сообщений о побочных реакциях на прививку отCOVID-19

Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko

За год Государственная служба контроля над лекарственными (ГСКЛ) препаратами Литвы получила 6,8 тыс. сообщений о побочных реакциях на вакцины от COVID-19.

«За минувший год ГСКЛ получила 6808 сообщений о подозрениях на побочные реакции на вакцины от COVID-19», – заявил во вторник на пресс-конференции глава службы Гитис Андрулёнис. 

«Если речь говорить о последнем квартале года, то он не был исключительным: в основном прививки проводились теми же вакцинами, что и в течение года, количество обращений, степень тяжести также существенно не отличались», – сказал он.

94% — сообщения о легких реакциях.

Сообщалось также о 29 летальных исходах по подозрениям после вакцинации от COVID-19. У большинства из них были хронические заболевания, которые, по мнению Андрулениса, могли привести к смерти. Причинно-следственная связь между смертями и вакциной не была подтверждена.

С июня также поступило более 400 сообщений о неэффективности вакцины – заражении после прививки. 

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Комментариев: 2

  1. Аноним :

    Подписал листок на пункте вакцинации и ты участник лотереи Повезёт не повезёт ,завернешь ласты или с играешь удачно.т.е тебе это навязали и ты ещё сам за это и отвечаешь.абзац конечно полный

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  2. Аноним :

    Почему только государство не берет ответственность?хотя само же принудительно заставляет вакцинироваться поголовно не смотря на побочку и риски для больных людей

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