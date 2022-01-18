Ученые оценили живучесть омикрона на различных поверхностях

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Способность омикрон-штамма коронавируса к заражению с течением времени на различных поверхностях снижается, быстрее всего он становится неактивен на керамике. Об этом сообщили РИА Новости в Государственном научном центре «Вектор».

Российские ученые провели серию экспериментов, чтобы определить жизнеспособность вируса омикрона на металле, пластике, керамической плитке и в дистиллированной воде при одинаковых условиях: относительной влажности воздуха (30-40%) и температуры (26-28 градусов). По итогам исследований установлено: быстрее всего вирус инактивируется на керамике — жизнеспособный вирус перестает выявляться менее чем через 24 часа. Во внешней среде способность вируса к заражению с течением времени снижается, отметили ученые.

В целом динамика снижения инфекционности омикрона не отличалась от других штаммов коронавируса, поэтому применение дезинфицирующих средств остается эффективным способом обеззараживания для профилактики инфицирования, подчеркнули в центре.

По данным экспертов, заразиться могут уже переболевшие и вакцинированные. Симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. Омикрон выявили более чем в 100 странах.