В НАТО заговорили об усилении деятельности на востоке Европы

«Я также предложу усилить обучение и наращивание потенциала для соседних стран-партнеров, так как профилактика — лучше вмешательства», — сказал Столтенберг.

«Нам также необходимо использовать более глобальный подход к решению глобальных проблем. Китай и Россия находятся в авангарде авторитарного противодействия международному порядку, основанному на правилах. Поэтому мы должны расширять наш политический диалог и практическое сотрудничество с партнерами-единомышленниками для продвижения наших ценностей и защиты наших интересов», — добавил генсек.

Кроме того, Столтенберг заявил, что Альянс готов задействовать флот разведывательных дронов. Планируется, что они будут мониторить восточный и южный фланг НАТО. Об этом в Twitter сообщил пресс-офицер Дилан Уайт.

Также генсек предложит начать обсуждение инициативы НАТО-2030 в рамках подготовки к саммиту в 2021 году, а также заявил, что флот разведывательных беспилотников из пяти единиц дронов AGS готов к миссиям на восточном направлении.

Как известно, НАТО создало четыре боевые группы численностью 1000 человек каждая в Литве, Латвии, Эстонии и Польши, в состав которых входят военнослужащие разных стран Альянса.