В НАТО заговорили об усилении деятельности на востоке Европы

Генсек НАТО Йенс Столтенберг намерен обсудить с министрами обороны стран Альянса расширение финансирования военной деятельности на восточном фланге. Об этом Столтенберг сказал в понедельник, 15 февраля, на пресс-конференции в Брюсселе.
По его словам, об активизации НАТО на востоке Европы пойдет речь во время видеоконференции 17-18 февраля.
«Я намерен предложить увеличить финансирование нашей основной деятельности по сдерживанию и обороне. Это позволит поддержать развертывание сил союзников в наших боевых группах на восточном фланге Альянса, развертывания воздушной полиции, морское развертывание и проведение учений», — заявил он.
По его словам, общее увеличение расходов продемонстрирует преданность союзников статьи пять Договора НАТО «и обещание защищать друг друга».
«Я также предложу усилить обучение и наращивание потенциала для соседних стран-партнеров, так как профилактика — лучше вмешательства», — сказал Столтенберг.
«Нам также необходимо использовать более глобальный подход к решению глобальных проблем. Китай и Россия находятся в авангарде авторитарного противодействия международному порядку, основанному на правилах. Поэтому мы должны расширять наш политический диалог и практическое сотрудничество с партнерами-единомышленниками для продвижения наших ценностей и защиты наших интересов», — добавил генсек.
Кроме того, Столтенберг заявил, что Альянс готов задействовать флот разведывательных дронов. Планируется, что они будут мониторить восточный и южный фланг НАТО. Об этом в Twitter сообщил пресс-офицер Дилан Уайт.
Также генсек предложит начать обсуждение инициативы НАТО-2030 в рамках подготовки к саммиту в 2021 году, а также заявил, что флот разведывательных беспилотников из пяти единиц дронов AGS готов к миссиям на восточном направлении.
Как известно, НАТО создало четыре боевые группы численностью 1000 человек каждая в Литве, Латвии, Эстонии и Польши, в состав которых входят военнослужащие разных стран Альянса.korrespondent.net