По случаю 16 Февраля в Литву поступают поздравления со всего мира

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, поздравляя Литву от своего имени и от имени народа своей страны, с удовлетворением отметил более чем 100-летнюю историю дипломатических отношений между Литвой и Германией. «Все это является прочной основой для продолжения нашего успешного сотрудничества и совместного отстаивания наших интересов и ценностей в Европе и мире», — отметил глава Германии.

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем поздравлении отметил грядущее 30-летие восстановления дипломатических отношений между нашими государствами и с теплотой вспомнил свой визит в Литву в прошлом году.

В своем поздравлении по случаю национального праздника Королева Великобритании Елизавета II пожелала литовскому народу всего самого наилучшего и более успешного наступившего года.

«Мне особо приятно поздравить Вас, Ваше Превосходительство, с Днем восстановления Литовского государства и искренне пожелать счастья и процветания жителям Вашей страны», — говорится в поздравлении Императора Японии Нарухито.

По случаю 16 Февраля свои поздравительные послания также прислали короли Швеции, Нидерландов, Испании, Марокко и Бахрейна. Литву и жителей страны также поздравляют лидеры Эстонии, Финляндии, Венгрии, Швейцарии, России, Кореи, Индии, Катара, Туркменистана, Кыргызстана, Бангладеш и других государств.

Группа по вопросам коммуникации Президента