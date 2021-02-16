По случаю 16 Февраля в Литву поступают поздравления со всего мира

По случаю 16 Февраля – Дня восстановления Литовского государства – Президента Литовской Республики Гитанаса Науседу и всех жителей страны поздравляют главы иностранных государств, они желают Литве и литовскому народу счастья, согласия и процветания.
Свои искренние поздравления и пожелания жителям нашей страны шлет Папа Римский Франциск. Понтифик благословляет литовский народ и молится, чтобы этот год для нас был полным гармонии, благополучия и процветания.
В письме Президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена выражается надежда, что после его вступления в должность партнерские отношения между странами будут продолжаться и мы будем и дальше развивать демократические ценности, разделяемые нашими народами.
«Я очень рад, что между Польшей и Литвой развиваются очень хорошие отношения, основанные на взаимопонимании, сотрудничестве и диалоге. Несмотря на продолжающуюся пандемию, наши страны тесно сотрудничают с целью улучшения ситуации с безопасностью по соседству и поддерживают борьбу демократического белорусского общества», — говорится в поздравительном послании Президента Польши Анджея Дуды.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, поздравляя Литву от своего имени и от имени народа своей страны, с удовлетворением отметил более чем 100-летнюю историю дипломатических отношений между Литвой и Германией. «Все это является прочной основой для продолжения нашего успешного сотрудничества и совместного отстаивания наших интересов и ценностей в Европе и мире», — отметил глава Германии.
Президент Франции Эммануэль Макрон в своем поздравлении отметил грядущее 30-летие восстановления дипломатических отношений между нашими государствами и с теплотой вспомнил свой визит в Литву в прошлом году.
В своем поздравлении по случаю национального праздника Королева Великобритании Елизавета II пожелала литовскому народу всего самого наилучшего и более успешного наступившего года.
«Мне особо приятно поздравить Вас, Ваше Превосходительство, с Днем восстановления Литовского государства и искренне пожелать счастья и процветания жителям Вашей страны», — говорится в поздравлении Императора Японии Нарухито.
По случаю 16 Февраля свои поздравительные послания также прислали короли Швеции, Нидерландов, Испании, Марокко и Бахрейна. Литву и жителей страны также поздравляют лидеры Эстонии, Финляндии, Венгрии, Швейцарии, России, Кореи, Индии, Катара, Туркменистана, Кыргызстана, Бангладеш и других государств.
Группа по вопросам коммуникации Президента