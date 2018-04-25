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В некоторых штатах Австралии объявлено чрезвычайное положение

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Австралия продолжает отчаянную борьбу с лесными пожарами. Накануне корабли ВМС прибыли в город Маллакута в штате Виктория для эвакуации местных жителей, которые, спасаясь от огня, вынуждены были покинуть свои дома и нашли убежище на городском пляже.

В последние дни на побережье оказались заблокированы около 4 тысяч человек. Часть жителей вышла в море на лодках. Ожидается, что к выходным температура поднимется выше 40 градусов и установится сильный западный — северо-западный ветер, который принесет очень горячий и сухой воздух из центра континента, распространив его по всему региону, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Евроньюс.

По сообщениям местных СМИ, по состоянию на пятницу активными оставались 200 очагов возгорания. В штатах Виктория и Новый Южный Уэльс объявлено чрезвычайное положение. Зона эвакуации простирается на 250 километров вдоль береговой линии. На этой неделе в этих двух штатах были подтверждены 10 смертельных случаев, 28 человек пропали без вести.

Тем временем в ряде пострадавших от огня населенных пунктов растет недовольство действиями премьер-министра Австралии Скотта Моррисона. Его обвиняют в недостаточно эффективных мерах борьбы со стихией. В деревне Кобарго, где погибли 2 человека, местные жители встретили премьера агрессивно, а некоторые и вовсе обрушились на него с оскорблениями. Выступая перед волонтерами, Мориссон сказал:

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«Сейчас очень важно переместить людей в безопасные места, потому что уже через 24 часа или даже меньше ситуация станет намного опаснее. Когда люди пытаются передвигаться в таких обстоятельствах, очевидно, что они подвергаются огромному риску. Поэтому усилия по эвакуации сегодня чрезвычайно важны, и на этом сфокусировано наше внимание».

В Австралии выгорело уже около 5 миллионов гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 18 человек, уничтожил 1400 домов, по некоторым оценкам, погибли восемь тысяч коал и сотни тысяч других животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно.

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