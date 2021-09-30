В Нидерландах аэропорт принял на работу свиней

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Администрация одного из крупнейших аэропортов в мире — нидерландского Схипхола – в качестве эксперимента взяла на работу два десятка свиней ради обеспечения безопасности полетов, сообщает The Telegraph.

Отмечается, что свиней на шесть недель «поселят» на участке сельскохозяйственных угодий, расположенных между двумя взлетно-посадочными полосами.

Ожидается, что свиньи съедят остатки урожая сахарной свеклы, которые привлекают гусей и других птиц к этому месту, находящемуся в опасной близости от траекторий полета третьего по загруженности аэропорта Европы.