В Нидерландах аэропорт принял на работу свиней

Администрация одного из крупнейших аэропортов в мире — нидерландского Схипхола – в качестве эксперимента взяла на работу два десятка свиней ради обеспечения безопасности полетов, сообщает The Telegraph.
Отмечается, что свиней на шесть недель «поселят» на участке сельскохозяйственных угодий, расположенных между двумя взлетно-посадочными полосами.
Ожидается, что свиньи съедят остатки урожая сахарной свеклы, которые привлекают гусей и других птиц к этому месту, находящемуся в опасной близости от траекторий полета третьего по загруженности аэропорта Европы.
В руководстве аэропорта утверждают, что гуси представляют серьезный риск для безопасности полетов из-за своего размера и полетов стаями, поскольку даже один гусь может нанести существенный ущерб самолету.
Авторы эксперимента при помощи специального радара, предназначенного для наблюдения за птицами, сравнят их активность на участке со свиньями и без них, чтобы установить успешность или безуспешность такой инициативы.korrespondent.net