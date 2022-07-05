В Нидерландах фермеры заблокировали порты и супермаркеты

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В Нидерландах фермеры в понедельник, 4 июля, заблокировали дистрибуционные центры супермаркетов в знак протеста против ужесточения экологических предписаний. Протестующие перекрыли подъездные пути ко многим центрам тракторами и тюками сена. Рыбаки, поддерживающие фермеров, в знак солидарности заблокировали несколько портов.Об этом сообщает DW.

В результате нарушено паромное сообщение почти со всеми островами в Ваттовом море в северной части Нидерландов. Паромные компании предупредили отдыхающих о длительных задержках. Центральное объединение продовольственной торговли Нидерландов назвало действия протестующих неприемлемыми, предупредив, что это может привести к дефициту продуктов питания в магазинах.