Завершились переговоры о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Финляндия и Швеция завершили переговоры о вступлении в НАТО. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.
Отмечается, что во вторник, 5 июля, члены Альянса должны подписать протоколы о присоединении стран. Далее протоколы о присоединении будут направлены ко всем странам НАТО для ратификации в соответствии с их национальными процедурами.
Обе страны официально подтвердили свою готовность и способность выполнять политические, правовые и военные обязательства и обязательства членства в НАТО.
На переговорах финскую делегацию возглавили министр иностранных дел Пекка Хаависто и министр обороны Антти Кайкконен, шведскую — министр иностранных дел Анн Линде и государственный секретарь по вопросам обороны Ян-Олоф Линд.
Встречи для каждой страны проходили под председательством помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Беттини Каденбах.
Напомним, Финляндия и Швеция в ходе саммита НАТО в Мадриде 29 июня официально получили приглашения присоединиться к Североатлантическому альянсу и стать членами НАТО. Накануне процесс присоединения к НАТО скандинавских стран разблокировала Турция.korrespondent.net