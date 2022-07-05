Завершились переговоры о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Обе страны официально подтвердили свою готовность и способность выполнять политические, правовые и военные обязательства и обязательства членства в НАТО.

На переговорах финскую делегацию возглавили министр иностранных дел Пекка Хаависто и министр обороны Антти Кайкконен, шведскую — министр иностранных дел Анн Линде и государственный секретарь по вопросам обороны Ян-Олоф Линд.

Встречи для каждой страны проходили под председательством помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Беттини Каденбах.

Напомним, Финляндия и Швеция в ходе саммита НАТО в Мадриде 29 июня официально получили приглашения присоединиться к Североатлантическому альянсу и стать членами НАТО. Накануне процесс присоединения к НАТО скандинавских стран разблокировала Турция.