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В Нидерландах открыли крупнейший велопаркинг

Фото pixabay.com

В Нидерландах в городе Утрехт открылась велосипедная парковка, рассчитанная на 12,5 тысяч мест. Об этом накануне сообщило издание NOS.

«Вторая часть велосипедной парковки на центральном вокзале Утрехта открыта. На ней 12,5 тысяч мест, и сейчас она является крупнейшей в мире. Первая часть велопаркинга была открыта в 2017 году, уже тогда он был крупнейшим в Нидерландах», – говорится в сообщении.

Трехэтажный велопаркинг длиной 350 метров работает круглосуточно. Первый день бесплатный, далее за парковку надо платить 1,25 евро в день.

Ранее крупнейшим в мире считался велопаркинг в Японии, рассчитанный на 10 тысяч мест.

korrespondent.net

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