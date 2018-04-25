В Нидерландах решили отказаться от использования названия Голландия

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Правительство Нидерландов приняло решение прекратить использование названия Голландия. Об этом сообщила газета The Guardian.

Отмечается, что вместо названия Голландия будет использоваться только официальное название для обновления глобального имиджа страны. Национальный ребрендинг, который поддержали лидеры бизнеса, совет по туризму и центральное правительство, будет опубликован в конце 2019 года.

Власти страны хотят сместить международный акцент с определенных аспектов национальной жизни, с которыми эта страна обычно ассоциируется, таких, как культура отдыха с наркотиками и район красных фонарей Амстердама.

Также они постараются более равномерно распределить туристов по территории государства, чтобы они стремились не только в Амстердам, но посещали и другие города.

В рамках новой стратегии Нидерланды намерены представлять себя остальному миру в качестве «разработчиков передовых технологий для решения глобальных проблем».

В частности, активно использовать название Нидерланды планируется в 2020 году в ходе Олимпийских игр в Токио и на конкурсе Евровидение-2020 в Роттердаме. Национальная футбольная команда, которую за границей часто называют Голландией, теперь будет называться исключительно Нидерландами.

Название Голландия закрепилось за Нидерландами по названию двух исторически наиболее развитых провинций страны − Северная и Южная Голландия. В целом же по отношению к стране правильным является употребление названия Нидерланды, которые состоят из 12 провинций, а также нескольких островов Карибского бассейна.