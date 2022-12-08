В ноябре годовая инфляция в Литве составила 22,9%

Годовая инфляция сокращается третий месяц подряд: в сентябре она составила 24,1%, а в октябре – 23,6%. В ноябре она снизилась до 22,9 %.

Месячная инфляция в ноябре (по сравнению с октябрем) достигла 0,4%.

По данным Департамента статистики, на годовую инфляцию в основном повлиял рост цен на твердое топливо, молоко и молочные продукты, сыр и яйца, хлеб и хлебо-булочные изделия, электрическую и тепловую энергию, горюче-смазочные материалы, мясо и продукты его переработки, услуги ресторанов, кафе и других заведений общественного питания.

Цены на потребительские товары за год выросли на 26,8%, а на услуги — на 13,4%, при этом за месяц — они увеличились на 0,3% и на 0,7% соответственно.

Расходы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другое топливо выросли на 55,7%, продукты питания и безалкогольные напитки на 35,6%, услуги гостиниц, кафе и ресторанов стали дороже на 19,1%, транспорт подорожал на 18,2%.

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