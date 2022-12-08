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ЕС вводит девятый пакет санкций в отношении России

Lukas Balandis/ BNS Foto

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС готовит очередной, девятый пакет санкций в отношении России.

«Россия продолжает нести смерть и разрушения Украине. Мы поддерживаем Украину и заставим Россию платить за ее жестокость. Существующие восемь пакетов санкций уже наносят ей значительный ущерб. Сегодня мы усиливаем давление на Россию девятым пакетом», – написала она в своем «твиттер».

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В новый санкционный список включены почти 200 физических и юридических лиц. Новые ограничительные меры коснутся еще трех российских банков, будут введены новые меры экспортного контроля. Ограничения коснутся товаров двойного назначения, в том числе основных химикатов, нервно-паралитических веществ, электроники и IT-компонентов.

Новые санкции ограничат доступ Россию ко всем видам дронов и беспилотных летательных аппаратов. Будет запрещен прямой экспорт двигателей для БПЛА и экспорт в любые третьи страны, такие как Иран, которые могли бы поставлять беспилотники в Россию.

От эфира будут отключены еще четыре телеканала.

NEWSru.co.il

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