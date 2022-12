ЕС вводит девятый пакет санкций в отношении России

В новый санкционный список включены почти 200 физических и юридических лиц. Новые ограничительные меры коснутся еще трех российских банков, будут введены новые меры экспортного контроля. Ограничения коснутся товаров двойного назначения, в том числе основных химикатов, нервно-паралитических веществ, электроники и IT-компонентов.

Новые санкции ограничат доступ Россию ко всем видам дронов и беспилотных летательных аппаратов. Будет запрещен прямой экспорт двигателей для БПЛА и экспорт в любые третьи страны, такие как Иран, которые могли бы поставлять беспилотники в Россию.

От эфира будут отключены еще четыре телеканала.

Russia continues to bring death and devastation to Ukraine.



We stand by Ukraine and we are making Russia pay for its cruelty



The existing 8 packages of sanctions we introduced so far are already biting hard.



Today we are stepping up the pressure on Russia with a 9th package↓ pic.twitter.com/vWX7fkqZp0