ЕС вводит девятый пакет санкций в отношении России

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС готовит очередной, девятый пакет санкций в отношении России.
«Россия продолжает нести смерть и разрушения Украине. Мы поддерживаем Украину и заставим Россию платить за ее жестокость. Существующие восемь пакетов санкций уже наносят ей значительный ущерб. Сегодня мы усиливаем давление на Россию девятым пакетом», – написала она в своем «твиттер».
В новый санкционный список включены почти 200 физических и юридических лиц. Новые ограничительные меры коснутся еще трех российских банков, будут введены новые меры экспортного контроля. Ограничения коснутся товаров двойного назначения, в том числе основных химикатов, нервно-паралитических веществ, электроники и IT-компонентов.
Новые санкции ограничат доступ Россию ко всем видам дронов и беспилотных летательных аппаратов. Будет запрещен прямой экспорт двигателей для БПЛА и экспорт в любые третьи страны, такие как Иран, которые могли бы поставлять беспилотники в Россию.
От эфира будут отключены еще четыре телеканала.
NEWSru.co.il
Russia continues to bring death and devastation to Ukraine.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 7, 2022
We stand by Ukraine and we are making Russia pay for its cruelty
The existing 8 packages of sanctions we introduced so far are already biting hard.
Today we are stepping up the pressure on Russia with a 9th package↓ pic.twitter.com/vWX7fkqZp0