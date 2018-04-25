В ноябре в Литве в разы выросло число госпитализированных с COVID-19, смертность — НЦОЗ

В ноябре число госпитализированных в Литве с COVID-19 и смертность от инфекции возросли в разы, говорят представители Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ).
«Число госпитализированных, если сравнивать нынешний период с концом октября, возросло в пять раз. В три раза возросла потребность лечения пациентов в отделении интенсивной терапии, в пять раз возросла потребность применения искусственной вентиляции легких и в семь раз возросла потребность в назначении пациентам кислородных масок», — сказала в понндельник главный специалист Отдела управления заразными заболеваниями НЦОЗ Дайва Размувене.
По ее словам, с началом карантина в стране изменился характер очанов вируса: если в начале осени регистрировались очаги в учреждениях и на предприятиях, то теперь они перешли в семьи.
Д. Размувене сказала, что «эта тенденция продолжает нарастать и сейчас доля семейных очагов составляет около 30%».
Кроме того, по данным НЦОЗ, с ноября заметно выросла смертность.
«Если до 1 ноября смертельных случаев было зарегистрировано 165, то только в ноябре их уже зарегистрировано 340», — сказала эпидемиолог.
Она обратила внимание, что теперь больше и болеют, и умирают молодые пациенты. Ноябрь также отличается тем, что умерло больше людей, которые не относились к группам риска: до 1 ноября таких смертей было 12, в ноябре — 37.
В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 61 тыс. 325 заражений коронавирусом. Все еще больны 46 тыс. 378 человек, 14 тыс. 211 человека выздоровели.
В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 505 человек, по иным причинам умер 231 зараженный.