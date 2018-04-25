В ноябре в Литве в разы выросло число госпитализированных с COVID-19, смертность — НЦОЗ

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В ноябре число госпитализированных в Литве с COVID-19 и смертность от инфекции возросли в разы, говорят представители Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ).

«Число госпитализированных, если сравнивать нынешний период с концом октября, возросло в пять раз. В три раза возросла потребность лечения пациентов в отделении интенсивной терапии, в пять раз возросла потребность применения искусственной вентиляции легких и в семь раз возросла потребность в назначении пациентам кислородных масок», — сказала в понндельник главный специалист Отдела управления заразными заболеваниями НЦОЗ Дайва Размувене.

По ее словам, с началом карантина в стране изменился характер очанов вируса: если в начале осени регистрировались очаги в учреждениях и на предприятиях, то теперь они перешли в семьи.