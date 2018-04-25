  • Началась подписка на 2021 год!
default image
Во время карантина учимся через чувства: арт-терапия на дому

Подробнее...
default image
Страны Европы ослабляют карантин перед Рождеством

Подробнее...
default image
В ноябре в Литве в разы выросло число госпитализированных с COVID-19, смертность - НЦОЗ

Подробнее...
default image
Для жителей Вильнюса расширен круг на проведение бесплатных экспресс-тестов

Подробнее...
default image
В НАТО заявили об усилении военного присутствия России

Подробнее...
default image
Налоговые изменения должны вступить в силу через полгода – Г. Науседа

Подробнее...
default image
Коронавирус выявлен у депутата В. Федорова, В. Чмилите-Нильсен выздоровела

Подробнее...
default image
Вакцина от Covid-19 в Латвии будет бесплатной

Подробнее...
default image
В Литву по гуманитарным причинам разрешено прибыть 674 беларусам – МВД

Подробнее...
default image
Британия считает следующую неделю ключевой в переговорах по Brexit

Подробнее...
default image
Вакцину Pfizer начали развозить по миру - СМИ

Подробнее...
default image
А. Вярига: возможно ограничение групп людей, запрет на рекламу скидок

Подробнее...
default image
В Утянском районе Литвы обнаружено укрытие партизана А. Крауялиса-Сяубунаса

Подробнее...
default image
ВОЗ призывает Европу не расслабляться

Подробнее...
default image
Стройку СП-2 планируют возобновить

Подробнее...
default image
В списке затронутых вирусом территорий – Мальта, Словакия, Словения, исключен – Уэльс

Подробнее...
default image
МИД Литвы предлагает выдавать бесплатно визы белорусам, преследуемым режимом

Подробнее...
default image
В США расширили список способов осуществления смертной казни

Подробнее...
default image
За сутки в Литве подтверждены 1136 новых случая коронавируса, скончались 13 человек

Подробнее...
default image
Г. Науседа: список министров в полном предложенном объеме не будет утвержден

Подробнее...
default image
Глава IATA предсказал сроки открытия границ по всему миру

Подробнее...
default image
С повышением налогов на экологию нужно снижать другие – В. Синкявичюс

Подробнее...
default image
ФАО: запасы пресной воды на планете сократились за 20 лет более чем на 20%

Подробнее...
default image
Домашнее обучение: не забывайте о приятной деятельности в семье – дети учатся не только в школе

Подробнее...
default image
В столице – памятник Антанасу Смятоне

Подробнее...
default image
«Мы не торгаши, для себя везем»

Подробнее...
default image
Больничная касса расширяет сеть электронных услуг

Подробнее...
default image
Съесть нельзя выбросить

Подробнее...
default image
Образование дошкольников

Подробнее...
default image
Все внимание на иммунитет

Подробнее...
default image
Стартует марафон новогодних праздников

Подробнее...
default image
Вулканическая сила Романа Виктюка

Подробнее...
default image
За прошедшие сутки подтверждено 1976 новых случаев COVID-19, 11 человек скончались

Подробнее...
default image
Социальные последствия пандемии

Подробнее...
default image
Европейский кредит – на сохранение рабочих мест

Подробнее...
default image
Расширение транспортных услуг

Подробнее...
default image
У пятой части домашних хозяйств нет Интернета

Подробнее...
default image
В суд – по делу о сносе гаражей

Подробнее...
default image
Француженка с русской душой

Подробнее...
default image
Протест против защитных масок

Подробнее...
TOP,Здравоохранение,Новости

В ноябре в Литве в разы выросло число госпитализированных с COVID-19, смертность — НЦОЗ

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

В ноябре число госпитализированных в Литве с COVID-19 и смертность от инфекции возросли в разы, говорят представители Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ). 

«Число госпитализированных, если сравнивать нынешний период с концом октября, возросло в пять раз. В три раза возросла потребность лечения пациентов в отделении интенсивной терапии, в пять раз возросла потребность применения искусственной вентиляции легких и в семь раз возросла потребность в назначении пациентам кислородных масок», — сказала в понндельник главный специалист Отдела управления заразными заболеваниями НЦОЗ Дайва Размувене. 

По ее словам, с началом карантина в стране изменился характер очанов вируса: если в начале осени регистрировались очаги в учреждениях и на предприятиях, то теперь они перешли в семьи. 

реклама

Д. Размувене сказала, что «эта тенденция продолжает нарастать и сейчас доля семейных очагов составляет около 30%». 

Кроме того, по данным НЦОЗ, с ноября заметно выросла смертность. 

«Если до 1 ноября смертельных случаев было зарегистрировано 165, то только в ноябре их уже зарегистрировано 340», — сказала эпидемиолог. 

Она обратила внимание, что теперь больше и болеют, и умирают молодые пациенты. Ноябрь также отличается тем, что умерло больше людей, которые не относились к группам риска: до 1 ноября таких смертей было 12, в ноябре — 37. 

В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 61 тыс. 325 заражений коронавирусом. Все еще больны 46 тыс. 378 человек, 14 тыс. 211 человека выздоровели.

В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 505 человек, по иным причинам умер 231 зараженный.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.