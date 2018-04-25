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Для жителей Вильнюса расширен круг на проведение бесплатных экспресс-тестов

Nuotr. Sauliaus Žiūros/vilnius.lt

Вильнюсское городское самоуправление дополнило список групп лиц, которые могут пройти бесплатное тестирование с помощью экспресс-тестов, показывающих, подвергался ли человек воздействию SARSCoV-2 и есть ли антитела.

С завтрашнего дня, зарегистрироваться для этого исследования смогут сотрудники аптек, работники сферы обслуживания клиентов (гостиничные услуги, косметические услуги), сотрудники учреждениий, обслуживающих предприятия общественного питания, учреждениий, оказывающих медицинские услуги, администрации самоуправлений и предприятий самоуправлений, работающих напрямую с клиентами.

Как и ранее в течение трех недель, тестироваться могут работники торговых сетей и частных медицинских учреждений, оказывающих неотложную медицинскую помощь, сотрудники учреждений культуры, Прокуратуры Литовской Республики, сотрудники детских садов и детских дошкольных учреждений, социальные работники, работающие с семьями, кураторы. На сегодняшний день проведено 5000 экспресс-тестов.

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«Экспресс-тесты проводятся в первую очередь в профилактических целях, а также для того, чтобы выяснить, какая часть населения уже инфицирована COVID-19. Но они точно не подходят для человека с симптомами болезни, — сказала Виктория Турауските, начальник управления здравоохранения Вильнюсского городского самоуправления.

«Те, кто сомневается в надежности этого теста, должны знать, что если экспресс-тест положителен (указывает на предыдущее воздействие SARSCoV-2), результат немедленно проверяется с помощью теста ПЦР».

Экспресс-тесты проводятся рядом с мобильным пунктом (ул. В. Герулайчио 1, Вильнюс) во временном помещении для тестирования. Тестирование здесь проводится только после предварительной регистрации — путем заполнения анкеты и получения SMS-сообщения, в котором точно указано, когда и куда приехать. Этой услугой могут воспользоваться и иностранные граждане. Им необходимо заполнить эту анкету.

Планируется, что в день при необходимости будет проводиться около 100 и более тестов. Тестирование с помощью экспресс-тестов выполняется путем взятия крови из пальца и нанесения ее на тест. Ответ будет получен в течение 15 минут. В случае положительного результата теста, человеку будет проведен ПЦР-тест из носоглотки в мобильном пункте, чтобы узнать,был ли инфицирован человек коронавирусом или все еще болен.

На место тестирования возле мобильного пункта люди должны приходить пешком, машины можно оставить на ближайшей стоянке. Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и предъявить полученное сообщение с 7-значным кодом. Быстрый тест можно пройти в любой день недели с 14:00 до 17:30.

Напоминаем, что тесты не являются обязательными, а только рекомендуемыми.

Информация ЛК посообщению Вильнюсского самоуправления

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