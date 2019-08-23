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В ОАЭ введут налог на сладкие напитки и электронные сигареты

В целях заботы о здоровье населения и стимулирования сокращения потребления товаров, наносящих вред здоровью граждан, правительство Объединенных Арабских Эмиратов приняло постановление о расширении с 1 января 2020 года перечня облагаемых акцизами товаров, в том числе напитков с содержанием сахара и электронных сигарет.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, согласно заявлению, опубликованному Генеральным секретариатом Кабинета министров, данное решение направлено на поддержку усилий правительства ОАЭ по укреплению здоровья населения и профилактике хронических заболеваний, непосредственно связанных с потреблением сахара и табака. В заявлении отмечается, что налог в размере 50 процентов будет взиматься с любого продукта с добавлением сахара или его заменителей, будь то напиток, концентрат, порошки, экстракты или любой другой продукт, который может быть преобразован в напиток. Вместе с этим производителям предписывается сообщать потребителям о содержании сахара в напитках.

Отмечается, что налог в размере 100 процентов также будет взиматься с электронных устройств для курения, содержащих никотин или табак, а также с жидкостей, используемых в подобных устройствах.

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