В образовательных учреждениях свыше 300 очагов COVID-19, в изоляции 7,2 тыс. человек

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С начала сентября в образовательных учреждениях зафиксирован 301 очаг коронавирусной инфекции, в изоляции находятся свыше 7,2 тыс. человек.

В понедельник Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) сообщил, что есть случаи, когда один человек заражает другого.

«Большинство таких случаев — в школах. Очаги в учреждениях дошкольного образования составляют около 15% от всех очагов с начала сентября. Более 90% таких случаев, когда регистрируются менее десяти связанных случаев. Другими словами, большинство этих очагов не многочисленны», — отметила представитель НЦОЗ Юстина Петравичене.